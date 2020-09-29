Sörloth’un ilk ayrılık haberleri çıktığında alternatif oyuncu olarak radara giren Jens Odgaard, hâlâ listede. Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Danimarkalı santrforla yakından ilgileniyor. Bonservisi Sassuolo’da olan Odgaard için yüksek bir fiyat istenmezse tapusuyla alınacak. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü devrede. Fiziksel özellikleriyle Sörloth’u andıran Odgaard, geçen sezon kiralık oynadığı Heerenven’de 24 lig maçına çıktı, 7 gol attı.