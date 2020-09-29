SON DAKİKA | Trabzonspor'dan sürpriz forvet kararı

Bordo-Mavililer, uzun lig maratonu ve kupayı düşünerek hücum hattına bir golcü daha düşünüyor.

29 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Trabzonspor'dan sürpriz forvet kararı

Sörloth’un ilk ayrılık haberleri çıktığında alternatif oyuncu olarak radara giren Jens Odgaard, hâlâ listede. Bordo-Mavililer, 21 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Danimarkalı santrforla yakından ilgileniyor. Bonservisi Sassuolo’da olan Odgaard için yüksek bir fiyat istenmezse tapusuyla alınacak. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü devrede. Fiziksel özellikleriyle Sörloth’u andıran Odgaard, geçen sezon kiralık oynadığı Heerenven’de 24 lig maçına çıktı, 7 gol attı.

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