Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan konusunda yönetimden hızlı davranılmasını istemişti. Galatasaray ve Beşiktaş’ın da radarında bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bordo-Mavililer nabız yoklamaya başladı. Alanyaspor’la kontrat yenilemeyen Salih için bazı İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu öne sürüldü. Çizme basını, Serie A’dan bazı takımların, daha önce Roma forması giyen Salih’i takip ettiğini yazdı. Gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trabzonspor’un oyuncuya 4 yıllık mukavele teklifinde bulunduğunu da ifade etti.

Lewis Baker’ın yerine...

Berat Özdemir transferinde olduğu gibi İstanbul kulüplerinin listesindeki Salih’i de kaçırmak istemeyen Trabzonspor’da, oyuncuyu ikna etmek için bizzat teknik direktör Abdullah Avcı devrede. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Lewis Baker’ın yerine Salih Uçan düşünülürken, temaslar sürüyor.



