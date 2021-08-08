16 Ağustos’ta Süper Lig’in ilk maçını Yeni Malatyaspor ile oynayacak olan Fırtına, bu zamana kadar forvet transferini yetiştirmeyi hedefliyor. Sörloth konusunda bekleyişini sürdüren Bordo Mavililer, Artem Dovbyk için Dnipro’nun bonservis fiyatını aşağı çekmesini istiyor. Trabzonspor Yönetimi, 24 yaşındaki Ukraynalı yıldız için 3.5 milyon Euro’yu gözden çıkartmış ve sonraki satıştan pay ile bonus maddelerini de içeren bir teklif sunmuştu. Kulübün beklentisi ise yaklaşık 6 milyon Euro.









Cornelius 2.5 milyon istiyor

Trabzonspor, Sörloth ve Dovbyk transferlerini henüz somut noktaya getiremediği için rotasını İtalya’ya çevirdi. Çizme’de iki hedef var; Cornelius ile Cerri... Andreas Cornelius, teknik direktör Abdullah Avcı’nın en çok istediği isim. İlk etapta 3 milyon Euro yıllık ücret talebi bulunan 28 yaşındaki Danimarkalı golcü, rakamı 2.5 milyon Euro seviyelerine çekti. Fırtına ise 2 milyon Euro’yu gözden çıkarttı. Bonservis bedeli olarak da Parma’nın 5 milyon Euro’ya ikna edilmesi planlanıyor.

Cerri için patlama zamanı

Cerri ise opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılabilir. 25 yaşındaki İtalyan forvet, müthiş potansiyeline rağmen kariyerinde henüz beklenen patlamayı yapamadı. 1.94’lük santrfor, Cagliari forması giyiyor. Maaş beklentisi listedeki isimlerin hepsinden daha az olan Cerri’nin alınması halinde, mutlaka bir forvet daha kadroya katılacak. İtalya Milli Takımı’nın tüm altyaş kategorilerinde forma giyen Cerri, Juventus ve Parma gibi kulüplerde oynadı.







