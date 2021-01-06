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Son dakika! Trabzonspor'dan bir transfer daha! Guido Pizarro

Trabzonspor, Tigres'in ön liberosu Guido Pizarro'yla anlaşma sağladı. En geç önümüzdeki hafta içinde bu transferde resmi imzalar atılmış olacak.

06 Ocak 2021, Çarşamba 10:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'dan bir transfer daha! Guido Pizarro

İçinde bulunduğumuz ara transfer döneminde kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Tigres’te forma giyen Guido Pizarro’yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

"EN GEÇ 1 HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'DE!"

Güney Amerika basınındaki haberlere göre, 30 yaşındaki ön liberonun mukavelesi bu sezon sonunda biteceği için oyuncuyla direkt olarak temas kuruldu. Arjantinli futbolcunun menajerinin en geç 1 hafta içinde Türkiye’ye geleceği vurgulandı.

Daha önce Sevilla ile Avrupa deneyimi yaşayan Pizarro’nun bu tecrübesi pek de iyi gitmemişti. Trabzon’un bu transferi bedelsiz bitireceği vurgulandı. (Akşam)

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