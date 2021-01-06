İçinde bulunduğumuz ara transfer döneminde kadrosunu bir defansif orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Tigres’te forma giyen Guido Pizarro’yu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

"EN GEÇ 1 HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'DE!"

Güney Amerika basınındaki haberlere göre, 30 yaşındaki ön liberonun mukavelesi bu sezon sonunda biteceği için oyuncuyla direkt olarak temas kuruldu. Arjantinli futbolcunun menajerinin en geç 1 hafta içinde Türkiye’ye geleceği vurgulandı.

Daha önce Sevilla ile Avrupa deneyimi yaşayan Pizarro’nun bu tecrübesi pek de iyi gitmemişti. Trabzon’un bu transferi bedelsiz bitireceği vurgulandı. (Akşam)