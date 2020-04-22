Trabzonspor Yönetim Kurulu, ligin kalan haftalarının nasıl oynanacağı, takımın genel durumu ve ekonomik konularla ilgili olarak telekonferans ile değerlendirme yaptı. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili yöneticiler, son dönemde bazı kulüplerce dillendirilmeye başlanan, "Ligde kalan maçların Antalya'da oynanması" fikrini görüşmeye bile değer bulmadı.

Yönetimin böyle bir ihtimale sıcak bakmadığı belirtildi ve direkt rafa kaldırdığı ifade edildi. Trabzonspor'un kalan haftalarla ilgili tavrının ligin seyircisiz oynanması, aynı şekilde devam etmesi veya tescil edilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bordo-mavili kulüpten bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması da bekleniyor.

'FESATLIKLARINDAN VAZGEÇMEDİLER'

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Fatih Terim'in, ligin kalan haftalarıyla ilgili verdiği görüşlere sert tepki gösterdi. Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, "Adamlar ölümden döndü, hepimiz sağlıkları için dua ettik ama onlar eski fesatlıklarından vazgeçmedi. 'Hak eden kazansın' cümlesinin yakışmayacağı ağızlarla buluşması güzel de, siz 2010/11'de bu ülkede yaşamadınız anlaşılan. Hayırlısı ile şu ligler oynansa da hak edeni de görsek" ifadelerini kullandı.



