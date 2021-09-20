Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak’ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR’ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan’ın ise çekilen MR’ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.





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