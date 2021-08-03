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SON DAKİKA! Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... Trabzonspor, Kasımpaşa maçında sakatlanan genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün son durumu hakkında açıklama yaptı.

03 Ağustos 2021, Salı 11:48 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili açıklama

Trabzonspor 'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmıştı. Bordo mavililer, genç futbolcunun sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Kasımpaşa ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan son değerlendirmeler ve çekilen MR’ında sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

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