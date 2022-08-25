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Son dakika Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gelişmesi

Trabzonspor eski futbolcusu Yusuf Yazıcı için Lille kulübüne kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tekrar Bordo-Mavili takımda oynamaya sıcak bakıyor. Lille başkanı onay verirse transfer gerçekleşecek.

25 Ağustos 2022, Perşembe 14:52 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gelişmesi

Son dakika Trabzonspor 'da Yusuf Yazıcı gelişmesi yaşanıyor. İsmi Galatasaray 'la da anılan yıldız orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un devrede olduğu iddia ediliyor.

61saat'in haberine göre; Trabzonspor eski futbolcusu Yusuf Yazıcı için Lille kulübüne kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tekrar Bordo-Mavili takımda oynamaya sıcak bakıyor. Lille başkanı onay verirse transfer gerçekleşecek.

Şampiyonluk yaşamıştı...

Yusuf 2019 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutmuştu. 2020-2021 yılında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le beraber Lille'le şampiyonluk yaşayan Milli yıldızımız 48 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf 10 maçta 8 gol atarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Milli futbolcu bu sezon Lille kadrosunda 2 maçta toplam 65 dakika süre aldı.

25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro...


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