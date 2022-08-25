Son dakika Trabzonspor 'da Yusuf Yazıcı gelişmesi yaşanıyor. İsmi Galatasaray 'la da anılan yıldız orta saha oyuncusu için Trabzonspor'un devrede olduğu iddia ediliyor.

61saat'in haberine göre; Trabzonspor eski futbolcusu Yusuf Yazıcı için Lille kulübüne kiralama teklifi yaptı. Oyuncu tekrar Bordo-Mavili takımda oynamaya sıcak bakıyor. Lille başkanı onay verirse transfer gerçekleşecek.

Şampiyonluk yaşamıştı...

Yusuf 2019 yılında 18.5 milyon Euro karşılığında Lille'in yolunu tutmuştu. 2020-2021 yılında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'le beraber Lille'le şampiyonluk yaşayan Milli yıldızımız 48 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'ya kiralanan Yusuf 10 maçta 8 gol atarak yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.

Milli futbolcu bu sezon Lille kadrosunda 2 maçta toplam 65 dakika süre aldı.

25 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro...





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