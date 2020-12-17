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Son dakika | Trabzonspor'da yaprak dökümü! 7 yolcu birden

Süper Lig'de iki haftadır galip gelemeyen ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden Trabzonspor'da, yaprak dökümü başlıyor. Bordo-mavililer 7 isimle yollarını ayıracak.

17 Aralık 2020, Perşembe 08:49 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor'da yaprak dökümü! 7 yolcu birden

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetime gidecek oyuncularla ilgili raporunu bugün sunacak.

Takvim'in haberine göre, devre arasında değişime hazırlanan Avcı, genç oyuncuları oynatmak için de kadroda yer açmak istiyor.

Ayrıca devre arası takıma katılması muhtemel 4 takviyeye de yer bulmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, stoperdeki 4 yabancı oyucundan ikisinin gitmesine onay verdiği ifade edildi.

Gaston Campi ve Majid Hosseini için menajerleri şimdiden kulüp arayışına girerken, Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı da kiralık gönderilecek.

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