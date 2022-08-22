Trabzonspor Yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Hücum hattındaki alternatifleri artırmak isteyen Abdullah Avcı, Umut Bozok’un alınmasını çok istiyor. Yönetim, 25 yaşındaki forvetle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Lorient’i de ikna etmek üzere.

Fransız basını, tarafların 3 milyon Euro’ya el sıkıştığını yazdı. İki kulüp, ödeme planının belirlenmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, Umut Bozok’a bu hafta imza attırmayı planlıyor. Transfer edilmesi halinde hazır bir şekilde gelecek olan golcü oyuncu, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisinde kadrodaki yerini alabilir.