Trabzonspor Norveçli orta saha Anders Trondsen'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshettiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama...

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.

950 bin Euro'ya gelmişti

27 yaşındaki futbolcu Bordo-Mavili takımın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 11 maçta forma giymişti. Sol bek de oynayabilen Trondsen 2021 yılında Rosenborg takımından 950 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.









Çapraz bağları kopmuştu!

Norveç Milli Takım forması da giyen 27 yaşındaki orta sahaya Trabzonspor'a transfer olduktan kısa bir süre sonra çapraz bağ yırtığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

İsveç'ten teklif

Trondsen için somut teklif, İsveç'ten gelmişti. Yaz aylarında Göteborg, Trondsen'i kadrosuna katmak adına bir teklif sunmuştu. O dönemde anlaşma sağlanamazken şimdi Norveçli oyuncunun serbest kalması ile İsveç ekibinin yeniden devreye gireceği aktarılıyor.







