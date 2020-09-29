Menacerler, Chelsea’nin ABD’li savunmacısı Matt Miazga’yı Trabzonspor’a teklif etmişti. Dev stoper konusunda henüz somut adım atılmazken, İngiliz basınından flaş bir iddia daha geldi: Jake Clarke-Salter. Miazga gibi bonservisi Chelsea’de olan 23 yaşındaki stoper 1.88 boyunda ve sol ayaklı. Geçen sezonu Birmingham’da kiralık geçiren Salter’in yine tecrübe kazanması için kiralık yollanacağı belirtildi. Ada basını, genç stoper ile Trabzonspor ve Belçika ekibi Brugge’ün yakından ilgilendiğini yazdı. Newton’un kararı önemli Championship’te geçen sezon 23 maça çıkan Jake Clarke-Salter, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı da sağladı. Sol ayaklı olması nedeniyle Trabzonspor’un direkt ihtiyaç duyduğu tipte bir stoper gibi gözüken Salter konusunda, teknik direktör Eddie Newton’un kararına göre hareket edilecek.