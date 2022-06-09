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Son dakika! Trabzonspor'da Tolga Ciğerci iddiası

Kadrodaki yerli alternatiflerini çoğaltmayı hedefleyen Trabzonspor’un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 maça çıkan gurbetçi futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

09 Haziran 2022, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor'da Tolga Ciğerci iddiası

Kadrodaki yerli alternatiflerini çoğaltmayı hedefleyen Trabzonspor ’un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerlerinin ardından Başakşehir’e giden 30 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi sona erdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 maça çıkan gurbetçi futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Başakşehir’in de Tolga ile yeni kontrat imzalamak istediği biliniyor.


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