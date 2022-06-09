Kadrodaki yerli alternatiflerini çoğaltmayı hedefleyen Trabzonspor ’un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerlerinin ardından Başakşehir’e giden 30 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi sona erdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 maça çıkan gurbetçi futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Başakşehir’in de Tolga ile yeni kontrat imzalamak istediği biliniyor.







