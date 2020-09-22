Trabzonspor’da tek gündem; stoper transferi... Lewis Baker’i alarak orta sahayı güçlendiren, Sörloth’un yerine de Benik Afobe’yi getiren Bordo- Mavililer, artık tüm dikkatini savunmaya yöneltti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Denizli maçının ardından hafta içinde iki transferi bitirmeyi hedeflediklerini söylerken, pazarlıklar son sürat devam ediyor. Gündemde öncelikli iki oyuncu var: Erik Sviatchenko ve Vitor Hugo...

Hugo yine yedek

Vitor Hugo, Palmeiras’ın oynadığı son karşılaşmada da yedek kaldı. Takımdaki yerini iyice kaybeden Brezilyalı defans oyuncusu, Trabzonspor’un teklifine sıcak bakıyor. Bordo- Mavililer, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden yapılan pazarlıklarda, Palmeiras Kulübü’nü ikna etmek üzere. 29 yaşındaki solak stoper konusunda teknik direktör Eddie Newton da oldukça ısrarcı.

Erik’i oynatmak istiyor

Sviatchenko transferinde ise taraflar anlaşmaya yakın. Trabzonspor, 1.6 milyon Euro’ya kadar çıktı. Midtjylland 2 milyon Euro istiyor. Kulüpler arasındaki esas problem, Danimarka ekibinin takım kaptanı olan Sviatchenko’yu 22 ve 30 Eylül tarihlerinde Slavia Prag ile yapacakları Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında oynatmak istemesi. Fırtına, başarılı stoperi bir an önce takıma kazandırmayı hedefliyor.



