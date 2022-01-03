Bordo-Mavili taraftarlar Visca haberleriyle yatıp kalkıyor ancak transferde diğer bölgeler için de yoğun uğraş veriliyor. Kanat ve stoper dışında sol beke mutlaka takviye yapılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında savunmanın solunda tam 4 farklı isim kullandı. Denswil, Trondsen ve İsmail’in yanı sıra zaman zaman Bruno Peres’i burada deneyen Avcı, zorlu ikinci yarı öncesi sol bekin mutlaka güçlendirilmesini istedi.

‘Yeniden görüşelim’ demişlerdi

Union Berlin forması giyen Polonyalı Puchacz ve Sivasspor ’dan Uğur Çiftçi için temaslara devam eden Bordo-Mavili yönetim, tanıdık bir ismi daha gündemine aldı: Irakli Azarovi. Sezon başında ciddi şekilde gündemde olan hatta transferi son anda gerçekleşmeyen 2002 doğumlu Gürcü futbolcu için kulübü Dinamo Batumi son anda fiyat yükseltmişti. Devamında Trabzonspor ’a haber gönderen ve ‘yeniden görüşelim’ diyen Gürcistan takımıyla tekrar temaslar başladı.

19 yaşında, kritere uyuyor

Rusya ve Avrupa’dan da bazı takımların dikkatini çeken Azarovi için Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi yazın olumlu rapor vermiş hatta Trabzonspor’un eski Gürcü yıldızları Şota ve Arçil de iyi referanslarda bulunmuştu. Trabzonspor Yönetimi, Puchacz ve Uğur Çiftçi’de yaşanacak gelişmelere göre Azori transferini bu kez bitirebilir. Azarovi henüz 19 yaşında yani 1997 doğumludan daha küçük yaşta olduğu için 14. yabancı kriterine uyuyor.

Safa Can Konuksever