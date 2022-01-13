Süper Lig 'de açık ara farkla lider durumda bulunan Trabzonspor 'da, Sivasspor maçı öncesi Siopis şoku yaşanıyor. Bordo Mavili ekipte Siopis'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yunan futbolcu bir süredir takımdan ayrıydı ve idmanlara katılmıyordu.

Yunan futbolcu üst yolunum enfeksiyonu nedeniyle bir süredir idmanlara çıkamıyordu. Testleri negatif çıkan Siopis'in bugün yapılan testi pozitif çıkınca direkt karantinaya alındı.

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da Süper Lig’in 21. haftasında oynayacak Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 11.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda ısınma koşusunun ardından pas çalışması, 5’e 2 ve bölgesel antrenman gerçekleştirildi.

Bordo Mavili ekip yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.







