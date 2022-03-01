Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-Mavili ekipte maçın 83. dakikasında sakatlanan Vitor Hugo oyuna devam edemedi.

Mücadelenin 83. dakikasında savunma arkasına atılan topta Haji Wright'ı durdurmak isteyen Trabzonspor'da Vitor Hugo müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından iki oyuncu da yerde kalırken, Vitor Hugo sakatlık geçirdi ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

Vitor Hugo sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemezken yerini 85. dakikada Ahmetcan Kaplan'a bıraktı. Bordo-Mavili ekibin tecrübeli savunma oyuncusu, sedyeyle oyun alanını terk etmek durumunda kaldı.



