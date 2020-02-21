Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme şoku yaşandı.

Geçen hafta oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu, bu hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkmasına rağmen Beşiktaş ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Tecrübeli futbolcunun son yapılan antrenmanda ağrılarının olması nedeniyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSU:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel da Costa, Monael Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban.

HOSSEINI VE OBI MIKEL DE YOK

Bordo mavililerde sakatlığı bulunan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Majid Hosseini ile kart cezalısı olan Obi Mikel de kadroda yer almayan isimler arasında...