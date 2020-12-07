Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi ile yükselişe geçen ve 11. hafta kapanış maçında sahasında Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo Mavili ekipte Nwakaeme ve Djaniny sakatlıkları sebebiyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp Doktorumuz Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme’nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny’nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır” dedi.







