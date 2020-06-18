Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin 3-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi. TRT Spor'un haberine göre Nwakaeme'nin MR sonucu belli oldu ve 3-6 hafta forma giyemeyeceği aktarıldı. Tecrübeli oyuncu, Trabzonspor'un 16 Haziran Salı günü deplasmanda oynadığı Fenerbahçe maçında kasığından sakatlık yaşamış ve karşılaşmanın 35. dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakmıştı.

Galatasaray maçında yok!

Trabzonspor'un önemli hücum güçlerinden Anthony Nwakaeme, belirtildiği gibi en iyi ihtimalde 3 hafta forma giyememesi durumunda Süper Lig'de Alanyaspor (D), Ankaragücü (E) ve deplasmandaki Galatasaray maçlarını kaçıracak.





Oyuncunun sakatlıktan dönüş sürecinin 6 haftaya uzaması ise ligin sonuna kadar forma giyememesi anlamına gelebilir.

Gole en çok katkı yapan ikinci isim

Trabzonspor'un en önemli hücum güçlerinden olan 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 25 Süper Lig maçında 11 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Toplamda ise Nwakaeme; 39 maçta 14 gol, 8 asistlik bir performansa sahipti.

Nwakame; toplamda 27 gol, 8 asistlik katkı sağlayan Alexander Sörloth'un ardından 14 gol ile takımın en golcü ikinci oyuncusu olurken 8 asist ile de en çok asist yapan ikinci oyuncu olmayı başarmıştı. Toplamda 22 gole doğrudan etki ederek en çok gol katkısı sağlayan ikinci isim konumundaydı.





Trabzonspor'dan Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır