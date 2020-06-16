Trabzonspor'da bir önceki dönem başkanlığı yürüten Muharrem Usta, kulüpten alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'den vazçeçti. Bordo mavililer, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak eski başkan ile uzlaşma sağladıklarını ve Usta'nın alacaklarını kulübe bağışladığını duyurdu. Trabzonspor bu sürpriz gelişmeyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır" ifadesi kullanıldı.









Bu açıklamanın hemen ardından Muharrem Usta, kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Usta attığı tweette, "Bu bağış... Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yara almaması... milyonlarca taraftarının mutlu olması... UEFA’nın bir senelik engelinin aşılması ve bu büyük markayı bırakanların anısına yapılmıştır. Şimdi tek bir hedef var! 8. şampiyonluk." ifadelerine yer verdi.







