Süper Lig takımlarından Göztepe'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan João Pereira ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan öğrencisi olan Pereira'yı ikna etti.

Portekizli savunmacının hafta içerisinde İzmir'de olması bekleniyor.

Öte yandan 36 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo mavili takımda 9 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. (Ajansspor)