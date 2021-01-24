SON DAKİKA! Trabzonspor'da kadro dışı kalan Pereira, Göztepe'ye gidiyor...
Son dakika Süper Lig transfer haberleri... Süper Lig ekibi Göztepe'de sağ bek pozisyonuna takviye geldi. Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan Joao Pereira ile söz kesti. İşte Göztepe - Joao Pereira transferinde son durum...
Süper Lig takımlarından Göztepe'de son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan João Pereira ile prensip anlaşmasına vardı.
Sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan öğrencisi olan Pereira'yı ikna etti.
Portekizli savunmacının hafta içerisinde İzmir'de olması bekleniyor.
Öte yandan 36 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo mavili takımda 9 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı. (Ajansspor)