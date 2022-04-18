Yarın Akyazı’da oynanacak Kayserispor maçında Trabzonspor ’un farklı bir kadroyla sahada olacağı öğrenildi. Cumartesi günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasını düşünen Abdullah Avcı, ufak çaplı rotasyona gitmeyi planlıyor. Hamsik döndükten sonra ligde yedek kalan Siopis’in bu kez forma giymesi yüksek ihtimal. Savunmada Hüseyin’in sakatlığında genç Ahmetcan Kaplan 11’e yakın. Sol bekte Puchacz’ın geri dönmesi beklenirken, Kouassi de göreve hazır. Daha önce Türkiye Kupası’ndaki 2 maça 11’de başlayan ve 1 gol atan Fildişili kanat oyuncusu, Visca-Nwakaeme ikilisinden birinin yerine kanatta oynayabilir. Aynı zamanda son Karagümrük mücadelesinde 21 kişilik kadroya giremeyen Berat Özdemir takıma dönecek.









Kale soru işareti

En büyük soru işareti ise kalede yaşanıyor. Daha önce Türkiye Kupası’ndaki Denizli, Bolu maçlarında eldivenleri giyen Erce Kardeşler, çeyrek finaldeki Antalyaspor mücadelesinde hastalığı nedeniyle oynayamamıştı. Abdullah Avcı’nın, yarı final karşılaşması olduğu için Erce’nin yerine Uğurcan’a görev verebileceği öğrenildi.