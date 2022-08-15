Trabzonspor 'da takımın tecrübeli isimlerinden İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin detaylar Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir"

İsmail Köybaşı, Temmuz 2021'de Çaykur Rizespor 'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki oyuncu; ligde 13, Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2 maçta forma giymişti.

Trabzonspor'dan veda paylaşımı:

KAP'a yapılan açıklamanın ardından Bordo-Mavili ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tecrübeli futbolcuya veda etti. Trabzonspor paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İsmail Köybaşı'na kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."



