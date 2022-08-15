Son dakika | Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirimde İsmail Köybaşı'nın alacağı fesih tazminatı da açıklandı.
Trabzonspor 'da takımın tecrübeli isimlerinden İsmail Köybaşı ile yollar ayrıldı. Ayrılığa ilişkin detaylar Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz İsmail Köybaşı arasındaki 21.07.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 2.350.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir"
İsmail Köybaşı, Temmuz 2021'de Çaykur Rizespor 'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Bordo-Mavililer ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki oyuncu; ligde 13, Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2 maçta forma giymişti.
Trabzonspor'dan veda paylaşımı:
KAP'a yapılan açıklamanın ardından Bordo-Mavili ekip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tecrübeli futbolcuya veda etti. Trabzonspor paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İsmail Köybaşı'na kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz."
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1559201075034464256