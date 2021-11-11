Trabzonspor'da transfer operasyonu erken başladı... Sezon başında, Bruno Peres, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Gervinho ve Andreas Cornelius gibi tecrübeli isimlere yönelen Bordo-Mavililer şampiyonluğu istediğini göstermişti. Karadeniz devi kısa vadede bu hamlelerin sonuçlarını aldı ve 12. hafta sonunda en yakın rakibi Hatayspor'a 7, ezeli rakiplerinden Galatasaray 'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'a ise 10'ar puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Fırtına sezon sonunda ipi göğüslemek için de devre arasında yapacağı takviyeler için şimdiden kolları sıvadı.

Bir yıllık ücretini verip, gönderecekler

İşini şansa bırakmak istemeyen Abdullah Avcı'nın ekibi eksikleri belirledi. Kadroyu güçlendirmek adına çalışmalara başlayan Trabzonspor'da öncelikle gönderilecek isimlerle hem kontenjan hem de bütçe açılması planlanıyor. Bu doğrultuda da 11. haftada oynanan Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor karşısında çapraz bağları kopan ve hemen hemen sezonu kapatan 34 yaşındaki Gervinho'nun sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor. Bordo-Mavililer'le 2 yıllık kontratı bulunan ve yılda imza parası dahil olmak üzere 2 milyon 150 bin Euro net ücret kazanan Fildişili futbolcuyla bu sezonluk ücretinin tamamı karşılığında anlaşılması planlanıyor.

Barça'nın tavrı katı

Yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yaşı gereği sahalara formda dönmesi zor gözüken Gervinho'nun yerine düşünülen ilk isim ise sezon başında da gündeme gelen ancak kadroya katılamayan Cristian Tello... Bonservisinin yüzde 50'si Barcelona'da yüzde 50'si de Real Betis'te olan İspanyol futbolcu için girişimler yeniden başladı. Real Betis cephesiyle anlaşma yakın görünse de Barça sezon başındaki katı davrından vazgeçmiş değil... Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açarak, Tello'yu renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor.

Koita gidiyor, yeni golcü geliyor

Aynı zamanda yönetim, sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve yıllık 1.1 milyon Euro maaş alan Bengali Fode Koita'yla da yolları ayıracak. Kasımpaşa'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Trabzonspor'a soru işaretleriyle gelen 31 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavililer'de de şaşırtmadı. Tecrübeli forvet sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar Fırtına'da yalnızca 31 dakika süre alabildi. Abdullah Avcı yararlanamadığı Koita'nın da devre arasında gönderilmesini ve yerine takıma net katkı verecek bir golcünün alınmasını istedi.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli