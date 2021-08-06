Golcü transferinde Artem Dovbyk, Alexander Sörloth ve Willian Jose için temaslarını sürdüren Trabzonspor 'a Brugge forması giyen Bas Dost da önerildi.

Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili vereceği karara göre harekete geçecek. Bas Dost'un Belçika kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Sabah)