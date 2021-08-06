Son dakika: Trabzonspor'da forvete son aday: Bas Dost
Golcü transferinde Artem Dovbyk, Alexander Sörloth ve Willian Jose için temaslarını sürdüren Bordo-Mavililer'e Club Brugge forması giyen Bas Dost da önerildi. Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre harekete geçecek.
Golcü transferinde Artem Dovbyk, Alexander Sörloth ve Willian Jose için temaslarını sürdüren Trabzonspor 'a Brugge forması giyen Bas Dost da önerildi.
Bordo-mavili yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili vereceği karara göre harekete geçecek. Bas Dost'un Belçika kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Sabah)