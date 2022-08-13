Süper Lig 'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 40. dakikasında Edin Visca ciddi bir sakatlık geçirdi. Kolundan sakatlanan yıldız futbolcu, sahaya giren ambulans yardımı ile hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre kolunda Humerus kemiğinde kırık meydana gelen Visca, sedye ile ambulansa taşınırken tribünlere "ben iyiyim" işareti yaptı.





Trabzonspor'dan açıklama

Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında açıklama yayınlayan Trabzonspor, futbolcunun muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık tespit edildiğini belirtirken, tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takım Doktorumuz Halil Polat, Edin Vişça’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halil Polat, “Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Vişça’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır” dedi."

Neler yaşandı?

Mücadelenin 40. dakikasında Visca, Falette ile girdiği ikili mücadele sonrası kolunun üzerine ters bir şekilde düştü. Yerden kalkamayan futbolcuya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kolundan sakatlanan Visca sedye yardımıyla sahaya giren Ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 5 dakikalık beklemenin ardından Visca'nın yerine Kouassi oyuna girdi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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