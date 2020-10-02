Stoper konusunda ciddi sıkıntı yaşayan Trabzonspor'a bir kötü haber de Edgar le'den geldi. Sergilediği performansla Eddie Newton'un gözüne giren ve ilk 11'deki yerini bırakmayan Edgar, Gaziantep Futbol Kulübü maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Bordo Mavili camiayı endişelendirdi. 22. dakikada Andre'yi durdurmak isterken sakatlanan Edgar, oyuna devam edemedi ve yerini Campi'ye bıraktı.

Aylardır stoper arayan Trabzonspor Yönetimi, Edgar'ın MR sonuçlarının belli olmasıyla beraber nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu. Bordo-Mavili yönetimin 5 Ekim’e kadar görüştüğü stoperlerden birini mutlaka bitirmek istediği gelen haberler arasında.

Trabzonspor'un kadrosundaki stoperler şu şekilde: Hosseini, Campi, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz.