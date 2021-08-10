Trabzonspor , son olarak Parma'dan kadrosuna kattığı Andreas Cornelius ve daha öncesinde Beşiktaş 'tan ayrılığı sonrası takıma katılan Dorukhan Toköz için imza töreni gerçekleştirdi. İmza töreninde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yer aldı.

Toplantıda ilk olarak Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu:

"Dorukhan Toköz, futbolumuzun son yıllarda yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Önemli bir futbolcu. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş Kulübü'ne çok teşekkür etmek istiyoruz. Beşiktaş Kulübü ve değerli başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir aileye geldin. Bu önemli ailenin bir parçası oldun. Hem kulübümüzün hem hocamızın hem de taraftarlarımızın senden beklentisi oldukça fazla. Takım şampiyonluk mücadelesi verecek ve çok önemli katkıların olacağını düşünüyoruz. Trabzonspor Kulübü son yıllarda hem yetiştirdiği hem de geliştirdiği oyuncuları Avrupa'nın önemli liglerine gönderen bir kulüp haline geldi. Bu konuda Avrupa'da oldukça dikkat çeken bir izlenim bırakıyoruz. Umarım sen de bu sistemin bir parçası olursun kardeşim"

"Andreas Cornelius, belki de bu sezon yaptığımız en zorlu transfer . Mayıs ayında başladık. İki defa kesintiye uğradı. Bir hayli zor bir transfer oldu. Ama netice olarak bugün burada aramızda ve imza atmaya hazır durumda"

"Kendisi Olsen'den 29 sene sonra aramıza katılan ikinci Danimarkalı oyuncu. Diğer bütün transferlerde olduğu gibi Abdullah Avcı hocamızın talepleri doğrultusunda kendisini de takımımıza katmaktan son derece mutluyuz"

﻿﻿﻿"Transferdeki yardımlarından dolayı menajerine de çok teşekkür ediyoruz. Parma ile de çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadık. Ancak gelmiş olduğumuz noktada onların da sergilediği anlayışa çok teşekkür ediyoruz. Umarım onlar da bir an önce Serie A'ya dönerler. Onlarla ilişkilerimiz oldukça iyi. Kucka'yı onlara gönderdik ve sonra Gervinho ile Cornelius'u transfer ettik"

"Kaptan Olsen, çok güzel anılar bıraktı. Özellikle bizim yaş grubumuzdaki Trabzonspor taraftarlarının beğeniyle izleyip takdir ettiği bir oyuncuydu. Eminim ki kuzeylilerin kısacası Vikinglerin mücadele gücünü, sahaya yansıtacağından hiçbir şüphemiz yok. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. Kendisi de böyle bir savaşa, mücadeleye hazır olduğunu, mücadeleyi sevdiğini, mücadeleci bir takıma katılmaktan memnun olduğunu ifade etti. Çok büyük katkılar vereceğine yönelik inancımızı da tekrar burada yeniliyorum"

Dorukhan Toköz: Bu camianın içinde bulunmak çok gurur verici

"Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici. Çok mutluyum. Böyle kaliteli bir takımın içinde bulunmak gerçekten çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Elimden geleni hatta elimden gelenin fazlasını sahada vereceğim. İnşallah şampiyonlukta da çok büyük katkım olacak"

Andreas Sörloth: Takımım için oynayabilmeyi dört gözle bekliyorum

"Burada olmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Dört gözle bekliyorum takımım için oynayabilmeyi, kupalar kazanabilmeyi, başarıları birlikte elde edebilmeyi... Henüz kısa bir süre önce buraya gelmeme rağmen zaten taraftarların kulübü ne kadar sevip ne kadar bağlı olduklarını görme fırsatım oldu. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum"

"Ben aslında bir santrfor oyuncusu olarak elbette her zaman gollerle takımıma katkıda bulunmak isteyen bir oyuncuyum. Bir rakam vermek doğru olmasa da taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim ki sahada olduğum her dakika elimden gelenin en iyisini yapıp taraftarlarımızın için elimden gelen mücadeleyi göstereceğim"

Trabzonspor'dan anlamlı hareket

﻿﻿Trabzonspor'da yeni transfer olan oyunculardan forma sözü alışkanlığı bugün için ise oldukça anlamlı ve değerli bir harekete yerini bıraktı. İlk olarak Dorukhan'a, "Bugün farklı bir şey yapmak istiyorum. 5'er bin forma yerine 61 bin fidan bağışı yazıyorum. Ne dersin Dorukhan?" şeklinde hitap eden Ahmet Ağaoğlu'na Dorukhan Toköz ise, "Onur duyarım başkanım" şeklinde karşılık verdi.

Aynı soruyu Cornelius'a da yönlendiren Ahmet Ağaoğlu; Danimarkalı golcüden de, "Tabii ki böyle bir şeyi reddedemem. Olayların yaşandığı yerlere seve seve katkıda bulunmak isterim" şeklinde karşılık aldı.