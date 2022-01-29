MENÜ

Son dakika! Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden lider Trabzonspor, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Trabzonspor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig 'e verilen arada çalışmalarına devam eden lider Trabzonspor , bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-Mavili ekibin internet sitesi ve sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Covid-19 PCR kontrolünde bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Covid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır".

İlgili Haberler
Bafetimbi Gomis için açıklama: Bekleme riskini almayacağız


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...