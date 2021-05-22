Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavili takım Fatih Karagümrük forması giyen deneyimli oyuncu Lucas Biglia ve stoper Enzo Roco'yu gündemine aldı. Abdullah Avcı iki futbolcunun transferi için yönetime rapor sundu.

Biglia'yı Fenerbahçe de istiyor

34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Biglia'nın kulübü Fatih Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un gündemine aldığı Arjantinli futbolcunun ismi Fenerbahçe ile de anılıyor.

Enzo Roco bedava!

Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda biten ve geride kalan sezonu Fatih Karagümrük'te geçiren Roco'nun başka talipleri de olduğu ancak Avcı'dan dolayı Trabzonspor'u tercih etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

İki isim de istikrarlı sezon geçirdi!

34 yaşındaki Lucas Biglia bu sezon Karagümrük formasıyla 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 28 yaşındaki Enzo Roco da 31 maçta 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL