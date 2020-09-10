Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a sakat oyunculardan kötü haber geldi. TRT SPOR'un haberine göre; Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in sakatlığının boyutu ise çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.



