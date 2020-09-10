Son dakika | Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlık şoku
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in sakatlığının boyutu ise çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'a sakat oyunculardan kötü haber geldi. TRT SPOR'un haberine göre; Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Marlon ve Pereira, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Marlon ve Pereira'nın arka adalesinde yırtık tespit edilirken Trondsen’in sakatlığının boyutu ise çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.