Trabzonsporlu Bakasetas İtalyan basınına özel bir röportaj verdi. Lig lideri takımının başarısındaki önemli isimlerden birisi olan Yunan futbolcu, şampiyonluk yarışı ve bordo-mavili takıma adaptasyon süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞEHRİN ENERJİSİ BASKI YARATMIYOR"

Deneyimli orta saha, “Bu sezon şampiyonluğa hepimiz inanıyoruz. Şehrin tüm enerjisi takıma yansıyor. Ancak böyle durumlarda genelde tersi geçerli olsa da, bu bizim üzerimizde bir baskı yaratmıyor. Trabzonspor ’un şampiyon olması için itici güç haline geliyor. Benim için de bu her şeyin üzerinde bir öneme sahip” diye konuştu.

Bordo-mavili ekip ve kentteki adaptasyon sürecini çabuk atlattığını belirten Bakasetas, “Buraya geldiğim ilk andan itibaren buradaki kültüre ve anlayışa kolayca uyum sağlamaya başladım. Yunanistan ile olan benzerliklerinin bunda önemli bir etkisi oldu. Yunanistan’da olduğu gibi insanlar futbol konusunda büyük bir tutkuya sahipler. Bu yüzden beni şaşırtan bir şeyle karşılaşmadım” dedi.

Süper Lig ile ilgili de yıldız futbolcu, “Kaliteli ve üst düzeyde rekabetçi bir organizasyon var. Bir futbolcu için önemli detayları içinde barındırıyor. Örneğin maçlar büyük statlarda, coşkulu bir atmosfer altında oynanıyor. Bu ligin finansal olarak da pek çok başka ligle boy ölçüşebileceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Milliyet







