Lider Trabzonspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor 'u ile karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılan Bordo-Mavili ekipte Anthony Nwakaeme maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı futbolcu sezon sonu bitecek olan sözleşmesi hakkında, Trabzonspor'u sevdiğini söyleyerek, "Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz" dedi.

Anthony Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kupayı müzemize götürene kadar bize rahat yok. Ben Trabzon'u seviyorum. Yeni sözleşme sorularını başkana sorun. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz."

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