Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'a konuk olan lider Trabzonspor 'da Anthony Nwakaeme, Bordo Mavili camiayı korkuttu. Nijeryalı yıldız, ilk 11'de başladığı zorlu deplasmanda sakatlandı.

23. dakikada Hamsik'in pasına gelişine vuran ve Güray'ın son anda çizgiden çıkardığı top sonrası sağ kasığından sakatlanan yıldız oyuncu, kenara değişiklik işareti yaptı. Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin yerine 28. dakikada Yusuf Sarı'yı oyuna sürdü.

Ciddi bir problemi olmayan yıldız kanat oyuncusunun tedbir amaçlı oyundan alındığı öğrenildi.

Karadeniz ekibinin en önemli hücum oyuncularının başında gelen 32 yaşındaki yıldız, çıktığı 15 lig maçında 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi ve 12 kez skora katkı sağladı.







