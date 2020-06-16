Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken Bordo Mavili ekipte Nwakaeme şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız, mücadelenin 35. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Dirar'la girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Nwakaeme, bir süre daha kendini denedi ancak oyuna devam edemeyeceğini anlayınca kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başacikoğlu'nu aldı.



