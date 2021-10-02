Trabzonspor , Süper Lig 'in 8. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken ilk 11'de şans verdiği Ahmetcan Kaplan hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamalar:

"Değişikliklerin yansıması umarım iyi olacak. Kayserispor, Hikmet Hoca ile beraber özellikle iç saha maçlarında iştahlı, baskısı daha artan klasik bir geçiş takımına karşı oynayacağız. Buna karşılık biz geçişlerde ne yapacağımızı çalıştık. Topa sahip olup erken final pasları yapmadan, set oynayıp bunu sonuçlandırmak ve netice almak istiyoruz. Milli takım arasına girerken kağıt üzerinde güzel dursa da son 3 maçımız çok aksiyonlu maçlardı. Sahanın içinde vazgeçmeden cevaplar vererek oynadığımız oyunlardı. Zaman zaman rakibe, performansa, fiziksel duruma göre analizler yapıyoruz ve karar veriyoruz. Berat, milli takıma çağrıldı. Hayırlı olsun. Abdülkadir de çağrıldı. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Saha düzgün. Sahaya bakanlara teşekkür ederim"





"11 ay oldu geleli. Ahmetcan da 11 aydır bizimle beraber. Trabzonspor'un önümüzdeki yıllarda yüzü olacak bir potansiyel. Milli takımlarda oynuyor. Kalitesi var. Ona doğru yatırım yapacağız. Bugün, bu fırsat çıktı ve bunu kullanmak istedim. Umarım onun için Trabzonspor'un geleceği adına güzel bir başlangıç olur. Altyapıya teşekkür edelim. Bugün, onun günü olsun. Umarım öyle bir günü olur"





"Milli takımımız yeni bir serüvene başlıyor. Gidenlere, herkese başarılar dileyelim"



