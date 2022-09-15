Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Kızılyıldız'ı ağırladı. Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fırtına, taraftarı önünde kazanıp gruptaki ilk galibiyeti için sahaya çıktı.

Mücadeleye Trezeguet damgasını vurdu ve takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu sırada Bordo Mavili ekibe kötü haber Abdülkadir Ömür'den geldi. Trabzonspor'da 61. dakikada oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 79. dakikada yerini Lahtimi'ye bıraktı.

Başarılı futbolcu sedyeyle saha kenarına alındı. Trabzonspor'un yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.







