Geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncuyu kaybeden, yeni transferlerinden de beklediği katkıyı bir türlü alamayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, ara transfer döneminde kendi kadrosunu oluşturacak.

Bordo-mavililer yeni sezonda Hugor, Edgar Ie, Diabate, Flavio, Trondsen, Marlon, Afobe, Plaza, Djaniny ve Baker olmak üzere 10 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı, ancak söz konusu sezonun ilk 15 haftalık bölümünde beklentilerin altında kaldı. Başarısız sonuçların ardından teknik direktör Newton ile yollarını ayırdıktan sonra 9. haftada göreve Abdullah Avcı’yı getiren bordo-mavililerde, kadronun yeniden yapılandırılacağı ve birçok oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

6 isimle yollar ayrılıyor!

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor’da 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer döneminde Campi, Hosseini, Diabate, Afobe, Plaza ve Bilal ile yolların ayrılması planlanıyor. Ayrıca şartların oluşması durumunda Baker ve Pereira’nın da gönderilebileceği bildirildi. Bunun yanında Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın da gelişim gösterebilecekleri takımlara kiralık olarak gönderilmeleri gündeme geldi.

Transferde mali durum rol oynayacak!

Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle men cezası alan ve bu yıl hak kazanmasına rağmen Avrupa’da boy gösteremeyen Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde mali durum etkin rol oynayacak. Transferde dar bir bütçe ile hareket edecek olan bordo-mavililerde bu noktada gidecek ve bonservisiyle gönderilecek oyuncular belirleyici olacak. Yönetim gözden çıkarılan ve teklif gelen bazı oyunculardan gelecek olası bonservis bedeli ile transfer harcamasında yer açmayı planlıyor.