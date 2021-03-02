Vitor Hugo’nun perşembe günkü Kasımpaşa karşılaşmasına yetiştirilmesi için hemen harekete geçildi. Trabzonspor savunmasının lideri olan Brezilyalı stopere özel maske hazırlanırken, yarın denenecek. Vitor Hugo eğer maskeyle kendisini rahat hissederse, Kasımpaşa deplasmanında oynayabilir.

Kamil Ahmet kesin yok

Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise kadroda olması imkansız gözüküyor. Başarılı futbolcunun hem Kasımpaşa hem de Alanyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Dizindeki ödem dağılmayan Kamil Ahmet’in kesin durumu önümüzdeki hafta netleşecek.