Trabzonspor 'da camia Konyaspor maçına kenetenmiş durumda. Yönetimin ekstra gündemi ise Anthony Nwakaeme. Nijeryalı yıldız menajerlerini devreden çıkararak bordo-mavililer ile anlaşmaya varmıştı. 32 yaşındaki futbolcu bu aşamada menajerini şehre çağırarak evrak işlerinin tamamlanmasını istemişti. Şimdiden kulübün efsanelerinden olan Nwakaeme ile ilgili görüşmeleri başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat yürütecek.

Kısa süre içinde 'Sihirbaz' lakaplı büyük yeteneğin Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 sezonluk sözleşme imzalaması bekleniyor.







