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Son dakika | Trabzonspor'a kötü haber! Kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu Djaniny Semedo'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

08 Mart 2021, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor'a kötü haber! Kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Bordo Mavili ekipte şok bir sakatlık yaşandı. Tecrübeli futbolcu Djaniny Semedo'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldığı belirtildi. 

Kulüp doktoru açıkladı

Kulüp doktrou Op. Dr. Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.


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