Süper Lig 'in 16. haftasında Trabzonspor 'un tek yenilgisini aldığı Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve kasığında yırtık tespit edilen Anthony Nwakaeme bir süredir ülkesi Nijerya'daydı. Dün gece saatlerinde Trabzon'a dönen 32 yaşındaki futbolcu bu akşam yapılan idmana çıktı.

Tecrübeli kanat oyuncusu antrenmanın bir bölümünde de takımla çalıştı. Yıldız oyuncunun cuma günü oynanacak Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Yeni Malatyaspor karşısında 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.