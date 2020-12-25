Süper Lig'in 15. haftasında şampiyonluk adayı ik takım yarın Trabzon'da karşı karıya gelecek. Son haftalardaki yükselişini devam ettirmek isteyen Trabzonspor'da Ekuban'ın bu maçta oynama ihtimalinin düşük olduğu, kararın maç saatinde verileceği belirtildi. Trabzon medyasından 61 Saat'e göre Ekuban için son dakikaya kadar beklenecek ancak Trtspor'a göre ise Ganalı hücumcunun oynama ihtimali yok.

Abdülkadir Ömür'de ikinci test de pozitif

Öte yandan Trabzonspor'a ikinci bir kötü haber de Abdülkadir Ömür'den geldi. Başarılı oyuncunun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı. Abdülkadir yarınki Galatasaray maçında oynayamayacak.