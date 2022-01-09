Trabzonspor , 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklamada, ''Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

Temmuz 2019'da Marsilya'dan 250 bin Euro bonservisle Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Yusuf, Bordo Mavili formayla çıktığı 69 maçta 5 gol, 6 asistle skora katkı sağladı.











