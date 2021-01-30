Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamle yaptı. Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra bir çıkış yakalayan bordo mavililerin gündemine Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas gelmişti.

Trabzonspor, gece yarısında bu iki oyuncu ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bakasetas, dün gece Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.

SÖZLEŞME DETAYLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'ın sözleşme detayları da belli oldu. Bordo mavililer, Yunan futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bakasetas yıllık 1.2 milyon euro garanti ücret alacak. Fırtına, bu transfer için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılması durumunda Alanyaspor'a 500 bin euro daha verilecek. Akdeniz ekibi, Bakasetas'ın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



