Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamle yaptı. Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra bir çıkış yakalayan bordo mavililerin gündemine Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas gelmişti.

Trabzonspor, gece yarısında bu iki oyuncu ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bakasetas, dün gece Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Yunus Mallı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



