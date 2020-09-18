SON DAKİKA | Trabzonspor, William Pottker transferini bitiriyor

Trabzonspor, Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un ayrılık kararı sonrası hücum hattına takviye adına çalışmalarını sürdürüyor. Benik Afobe'yi kiralayan Bordo-Mavililer şimdi de Internacional'den William Pottker'in transferinde sona geldi.

Revista Colorada'nın Globo Esporte'ye dayandırdığı habere göre Pottker'in yeni durağının Türkiye olacağı belirtildi. İki takımın istediği belirtilen oyuncuyla ilgilenen kulüplerden biri Trabzonspor iken diğerinin ismi ise açıklanmamış durumda. Trabzonspor'un Internacional ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydettiği ve kulübü ile büyük ölçüde anlaşma sağlanan oyuncunun transferinin de kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı belirtilmekte.

Kariyerinde Figueirense, Gandzasar, Ventforet Kofu, Red Bull Brasil, Linense, Braga ve Ponte Preta formaları da giymiş olan 26 yaşındaki oyuncu, 2017'de 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Internacional'e transfer olmuştu. Sözleşmesi 2021'de bitecek oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Pottker, özellikle Ponte Preta forması altında 51 maçta attığı 24 gol ile öne çıkmış ve Internacional'in yolunu tutmuştu. Internacional'de daha çok sağ açık olarak görev yapan Brezilyalı oyuncu, 102 maçta 26 gole imza attı.



