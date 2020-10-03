Son dakika! Trabzonspor Vitor Hugo transferini bitirdi

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak üzere. 29 yaşındaki futbolcunun transferi için uzun süredir çalışma içerisinde olan Bordo Mavili ekibin Hugo için Palmeiras ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Globo Esporte sitesinin okurlarına duyurduğu son dakika haberine göre; Karadeniz devi, 3 milyon euro karşılığında oyuncunun haklarının %75'ine sahip olacak.

Palmeiras ve Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı ve Vitor Hugo'nun kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Hugo, resmen Trabzonspor'un futbolcusu olacak.

Palmeiras'ın daha önce Trabzonspor'un oyuncuyu kiralamak için yaptığı 3 teklifi de reddettiği gelen haberler arasındaydı. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ismi zaman zaman Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılıyordu.







