Son dakika haberi... Trabzonspor, transfer için Türkiye'ye getirdiği savunma oyuncusu Vitor Hugo transferiyle ilgili KAP'a bildirimde bulundu. İlk önce oyuncunun kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildiren bordo mavililer, daha sonra 29 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Palmeiras Kulübü'yle 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi. Bu ödemenin 4 taksit ile yapılacağını belirten Trabzonspor, oyuncuyla da 4 yıllık anlaşma imzaladığını belirtti. Ayrıca bir sonraki satış veya kiralamadan bordo mavililerin Palmeiras'a yüzde 25'lik bir pay vereceği ifade edildi.

VITOR HUGO'NUN ALACAĞI ÜCRET

Fırtına 4 yıllık imza attırdığı Brezilyalı savunmacıya 4 sene için her sene 800 bin euro ödeyeceğini açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.